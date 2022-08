L'entreprise mexicaine Inbursa a un "avantage significatif" dans l'offre de Citibanamex - Analystes de BofA

Les analystes ont déclaré que l'offre d'Inbursa pour Citibanamex, l'unité mexicaine de Citi, semblait désormais plus attrayante que celle de son rival Banorte pour trois raisons : le prix plus élevé de son action, un risque moindre de réduction des coûts et le soutien probable du gouvernement mexicain.

"Inbursa se négocie maintenant à une prime de 35% par rapport à Banorte .... [ce qui lui donne un avantage significatif si elle devait émettre des actions pour financer une transaction", ont déclaré les analystes dans leur obligation datée du 2 août.

La semaine dernière, Inbursa, qui appartient au milliardaire Carlos Slim, a réitéré son intérêt pour l'achat de Banamex et a déclaré qu'elle recherchait des partenaires pour se joindre à son offre.

Si elle remportait l'offre, Inbursa deviendrait le deuxième plus grand créancier du Mexique après l'unité locale de l'espagnol BBVA, ont noté les analystes, laissant Banorte à la quatrième place.

"Ne sous-estimez pas l'intérêt de Slim pour Banamex", ont-ils écrit. Slim contrôle America Movil, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Mexique, en plus d'intérêts industriels, commerciaux et immobiliers.

Les mêmes analystes avaient précédemment présenté Banorte comme le principal candidat.

Citigroup a annoncé son intention de vendre son unité mexicaine de services bancaires aux consommateurs plus tôt cette année.

Le milliardaire Ricardo Salinas Pliego et la banque espagnole Santander figuraient parmi les premiers soumissionnaires, mais se sont depuis retirés du processus.

Selon de récents rapports médiatiques, Citi cherche maintenant au moins 7 milliards de dollars pour l'unité, tandis que les analystes de BofA ont cité des rumeurs selon lesquelles elle pourrait chercher jusqu'à 12 milliards de dollars.

En juin, Reuters a rapporté que Banorte avait engagé l'unité de banque d'investissement de Bank of America pour la conseiller sur l'offre de Citibanamex, citant des sources.