America Movil, S.A.B. de C.V. est une société holding. La société fournit des services de télécommunications. Ses services comprennent des services vocaux mobiles et fixes, des services de données sans fil et fixes, l'accès à Internet et la télévision payante, la vente d'équipements, d'accessoires et d'ordinateurs, ainsi que d'autres services connexes. Ses secteurs sont le Mexique sans fil, le Mexique fixe, le Brésil, la Colombie, le Cône Sud, la région andine, l'Amérique centrale, les Caraïbes, les États-Unis et l'Europe. Le segment du Cône Sud comprend l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Le segment de la région andine comprend l'Équateur et le Pérou. Le segment de l'Amérique centrale comprend le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. Le segment des Caraïbes comprend la République dominicaine et Porto Rico. Le segment Europe comprend l'Autriche, le Bélarus, la Bulgarie, la Croatie, la Macédoine, la Serbie et la Slovénie. Elle opère dans tous ses secteurs géographiques sous la marque Claro, sauf au Mexique, aux États-Unis et en Europe.

Secteur Services intégrés de télécommunications