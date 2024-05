American Aires Inc. est une société de nanotechnologie basée au Canada. La société se concentre sur la recherche et le développement de ses dispositifs de protection électromagnétique existants et de ses nouveaux produits, ainsi que sur l'exploration d'opportunités dans le secteur lucratif des fabricants d'équipements d'origine. Elle a mis au point des microprocesseurs à base de silicium qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques (EMR). Les produits de la société comprennent Lifetune One, Lifetune Go, Lifetune Zone, Lifetune Zone Max, Lifetune Flex, Duo Dock et Max Multi Mount. Ses produits Lifetune ciblent les DME émis par les appareils électroniques grand public tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les moniteurs pour bébés et la fidélité sans fil (Wi-Fi), y compris les réseaux de cinquième génération (5G). Lifetune Flex est une solution polyvalente de protection contre les CEM, conçue pour être emportée avec soi ou gardée à portée de main pour une protection constante contre les rayonnements électromagnétiques.

Secteur Equipements et composants électriques