SYDNEY, 19 avril (Reuters) - Les actions asiatiques ont frôlé des sommets d'une semaine et demie lundi, aidées par l'espoir que la politique monétaire restera accommodante dans le monde entier, tandis que le déploiement du vaccin COVID-19 contribue à apaiser les craintes d'une nouvelle vague dangereuse d'infections à coronavirus.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était à 695,59, à proximité du sommet de vendredi de 696,48 - un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 7 avril.

L'indice a bondi de 1,2 % la semaine dernière et a augmenté de 5 % depuis le début de l'année, ce qui lui permet d'enregistrer sa troisième hausse annuelle consécutive.

"Le cadre de politique monétaire et budgétaire extrêmement favorable continue d'offrir un environnement fertile pour les actifs à risque", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal du marché des changes à la National Australia Bank.

Les actions australiennes ont augmenté de 0,25 %, tandis que l'indice de référence de la Nouvelle-Zélande et le KOSPI de la Corée du Sud ont gagné 0,4 % chacun. L'indice Nikkei du Japon a reculé de 0,4 %.

Vendredi, l'indice S&P 500 a gagné 0,4 % pour clôturer à un nouveau record et enregistrer son sixième gain hebdomadaire consécutif. Le Dow a terminé à 0,5 %, également à un niveau record, tandis que le Nasdaq a grimpé de 0,1 %.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 étaient en baisse de 0,3 % dans les premiers échanges asiatiques.

La semaine commence tranquillement, aucune donnée majeure n'étant prévue pour lundi.

Les investisseurs garderont les yeux rivés sur les résultats d'IBM et de Coca-Cola plus tard dans la journée. Netflix publiera ses résultats mardi, tandis que plus tard dans la semaine, American Airlines et Southwest seront les premières grandes entreprises cycliques post-COVID à publier leurs résultats.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi sans qu'aucune modification des taux ou des orientations ne soit attendue, tandis que les données préliminaires sur l'activité industrielle dans le monde pour avril sont attendues vendredi.

Ailleurs, le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a récupéré la plupart de ses pertes après avoir plongé jusqu'à 14% dimanche, suite aux spéculations du Trésor américain qui pourrait envisager de sévir contre le blanchiment d'argent dans les actifs numériques, a déclaré Catril de NAB.

Le site de données CoinMarketCap a cité une panne d'électricité dans la région chinoise du Xinjiang, qui alimenterait une grande partie de l'exploitation minière du bitcoin, pour expliquer le repli.

Le repli du bitcoin intervient également après que la banque centrale de Turquie a interdit vendredi l'utilisation des crypto-monnaies pour les achats.

Le bitcoin est en hausse de plus de 90 % depuis le début de l'année, grâce à son acceptation par le grand public en tant qu'investissement et moyen de paiement, et à la ruée des particuliers vers les actions, les fonds négociés en bourse et autres actifs risqués.

Dans le domaine des devises, le dollar américain a frôlé son plus bas niveau en quatre semaines par rapport à un panier de devises, les investisseurs ayant de plus en plus confiance dans l'insistance de la Réserve fédérale à maintenir une politique accommodante pendant un certain temps encore.

L'indice du dollar mesurant le billet vert contre un panier de six devises est resté inchangé à 91,612, non loin de son plus bas depuis le 18 mars touché vendredi.

Contre le yen japonais, le billet vert était en baisse d'une touche à 108,72. L'euro était un peu plus bas à 1,1966 $, tandis que la livre sterling a perdu 0,07 % à 1,3820 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a glissé pour la deuxième journée consécutive et a perdu 0,2 % à 0,7715 $.

Dans les matières premières, les prix du pétrole étaient en baisse, le Brent perdant 34 cents à 66,43 dollars le baril et le brut américain 29 cents à 62,84 dollars.

L'or a augmenté de 0,2 % à 1 779,3 dollars l'once.