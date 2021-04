AMERICAN AIRLINES : de lourdes pertes en vue au premier trimestre

American Airlines table sur une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 62 % lors du premier trimestre 2021, par rapport au premier trimestre 2019 (avant la pandémie de Covid-19). Le consensus FactSet tablait sur un repli plus limité de 60,7 %. De plus, la compagnie aérienne américaine anticipe une perte nette comprise entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars. A fin mars, American Airlines disposait d’environ 17,3 milliards de dollars de liquidités disponibles.



Les résultats du premier trimestre seront publiés le 22 avril prochain.



Le titre d'American Airlines évolue en net repli en préouverture des marchés actions américains.