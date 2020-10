AMERICAN AIRLINES : résultats moins dégradés que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Airlines a dévoilé jeudi des résultats moins dégradés que prévu au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a publié une perte nette de 2,40 milliards de dollars sur la période, ou -4,71 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 425 millions de dollars, ou 96 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action ressort à -5,54 dollars, alors que le consensus FactSet visait -5,86 dollars.Pour sa part, le chiffre d'affaires d'American Airlines s'établit à 3,17 milliards de dollars au troisième trimestre, en nette baisse de 73,4% sur un an. Le marché visait 2,81 milliards.