Le syndicat représentant les hôtesses de l'air et stewards d'Alaska Airlines a annoncé vendredi qu'il était parvenu à un accord de principe pour un contrat record avec la compagnie aérienne.

Les détails de l'accord seront examinés par la direction du syndicat et seront suivis d'un vote de ratification par les membres, a déclaré l'Associate of Flight Attendants (Association des agents de bord).

Alaska Airlines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters après la fermeture des bureaux.

Le syndicat des hôtesses de l'air et stewards d'American Airlines avait déclaré un jour plus tôt que son syndicat n'était pas parvenu à un accord sur un nouveau contrat et qu'il s'était rapproché d'une grève.

Toutefois, American Airlines a déclaré qu'elle continuerait à négocier avec le syndicat afin que ses hôtesses et stewards bénéficient du contrat.