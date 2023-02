American Airlines : Greg Smith (ex-Boeing) futur président du conseil d'administration

American Airlines a annoncé la nomination de Greg Smith comme président indépendant du conseil d'administration de la compagnie, à compter du 30 avril 2023. Greg Smith, 56 ans, succédera à Doug Parker, président depuis mars 2022 après avoir été CEO de la compagnie durant 9 ans (2013 -2022), qui quittera le conseil d'administration. Greg Smith a rejoint le conseil d'administration d'American Airlines en janvier 2022 après avoir passé plus de 30 ans au sein du groupe aéronautique Boeing.



Greg Smith a récemment occupé le poste de vice-président exécutif et directeur financier de Boeing, dirigeant les opérations d'entreprise, les finances, la stratégie et les services partagés de la société. Il a géré l'ensemble des activités financières de Boeing et a supervisé les équipes de fabrication, d'exploitation, de chaîne d'approvisionnement, de qualité et de gestion des programmes de l'entreprise