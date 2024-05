American Airlines : Joe Biden signe une loi sur le transport aérien favorable aux consommateurs

La Maison Blanche se félicite dans un communiqué de la loi bipartisane de "réautorisation" de la Federal Aviation Administration (FAA) signée par le président Joe Biden, "une grande victoire pour les voyageurs, les employés de l’aviation et l’économie américaine". Le texte impose le remboursement automatique lorsque les vols sont annulés ou considérablement retardés, garantit que les familles pourront trouver des sièges voisins sans payer de frais supplémentaires. Les passagers n’auront plus à surmonter des obstacles innombrables pour obtenir les remboursements qui leur sont dus.



Qui plus est, les entreprises du secteur ne pourront plus léser leurs clients avec des frais indésirables cachés.