American Airlines : La valeur du jour à Wall Street American Airlines a fait mieux que prévu au 4ème trimestre, mais le risque Omicron est toujours là

Les investisseurs se montrent perplexes quant à l’accueil à réserver aux annonces d’American Airlines. Après avoir gagné jusqu’à 2,7% en préouverture de Wall Street, l’action a ensuite basculé dans le rouge, pour finalement s'adjuger 0,75% à 17,44 dollars vers 17h. Si les résultats de la compagnie aérienne américaine sont moins dégradés que prévu au quatrième trimestre, les investisseurs s’inquiètent de l’impact d’Omicron sur le trafic aérien en ce début d’année.



Entre octobre et décembre 2021, American Airlines a enregistré une perte nette de 931 millions de dollars. Si les comptes restent donc dans le rouge, ils présentent une nette amélioration par rapport à la perte de 2,18 milliards de dollars du quatrième trimestre 2020.



Surtout, en données ajustées, la perte par action ressort à 1,42 dollar, alors que les analystes attendaient en moyenne -1,46 dollar.



De son côté, le chiffre d'affaires a atteint 9,43 milliards de dollars lors du quatrième trimestre 2021, contre un consensus de 9,34 milliards de dollars.



Pour le premier trimestre 2022, American Airlines table sur des capacités comprises entre 88 % et 90 % de la même période de 2019 et des revenus représentant environ 78 % à 80 % du niveau pré-crise.