American Airlines a reçu 5 nouveaux Boeing 737 Max en janvier

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--American Airlines a annoncé vendredi avoir réceptionné cinq Boeing 737 Max depuis le début de l'année et s'attendre à recevoir six appareils supplémentaires dans le courant de l'année, ainsi qu'un total de dix en 2022.

La compagnie aérienne a indiqué dans une déclaration réglementaire avoir déjà mis en place les financements nécessaires pour la moitié des 737 Max qui doivent encore lui être livrés cette année.

"Nous avons la possibilité de reporter jusqu'en 2023 ou 2024 la livraison des 13 avions Max qui n'ont pas de financement ferme", a précisé le groupe dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission, l'autorité boursière américaine.

American n'a pas reçu de Boeing 787 en janvier et s'attend à en réceptionner 19 en 2021, précise le document, alors que des finacements ont été négociés pour l'ensemble de ces modèles.

January 29, 2021 10:13 ET (15:13 GMT)