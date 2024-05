American Airlines : abaisse des perspectives du 2e trimestre

American Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir revu à la baisse ses perspectives pour le deuxième trimestre. La compagnie aérienne américaine table sur un bénéfice ajusté par action diluée situé entre 1,00 et 1,15 dollar, contre 1,15 et 1,45 dollar par action précédemment. Le revenu total par siège-mile disponible (RASM) sera en baisse d'environ 5 à 6%, contre 1 à 3% prévu auparavant. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 8,5% et 10,5% contre de 9,5% à 11,5% précédemment.



American Airlines annonce également le départ au mois de juin 2024 de son directeur commercial depuis 2022, Vasu Raja, entré au sein de la compagnie en 2004.