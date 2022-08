American Airlines : accord pour l'achat de 20 avions Overture

American Airlines annonce aujourd'hui un accord avec Boom Supersonic portant sur l'achat de jusqu'à 20 avions Overture, avec une option portant sur 40 avions supplémentaires.



La compagnie a versé un acompte non remboursable sur le 20 avions initiaux. L'Overture doit pouvoir transporter des passagers au double de la vitesse de l'avion commercial le plus rapide d'aujourd'hui.



'En ce qui concerne l'avenir, les voyages supersoniques seront un élément important de notre capacité à livrer nos clients', a déclaré Derek Kerr, directeur financier d'American Airlines. 'Nous sommes ravis de la façon dont Boom façonnera l'avenir du voyage, tant pour notre entreprise que pour nos clients.'



Overture est conçu pour transporter 65 à 80 passagers à Mach 1,7 au-dessus de l'eau avec une autonomie de 4 250 milles marins.



En juillet, Boom a dévoilé la conception finale de la production d'Overture, qui devrait être déployée en 2025 et transporter ses premiers passagers d'ici 2029.



