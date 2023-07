American Airlines : attendue en baisse malgré de bons résultats trimestriels

American Airlines est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. La compagnie américaine affiche un bénéfice par action ajusté à 1,92 dollar contre 1,58 attendu, avec un chiffre d'affaires de 14,10 milliards de dollars, en hausse de 4,7% sur un an, pour 13,74 milliards attendus. Elle a rehaussé sa prévision de bénéfice par action pour 2023 à une fourchette de 3 à 3,75 dollars contre 3,08 dollars attendus. Le flux de cash flow libre a atteint 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre.



"Ce fut un nouveau trimestre fantastique pour American, grâce au travail acharné de notre équipe pour offrir un service fiable à nos clients et à la forte demande continue pour nos produits", a déclaré Robert Isom, PDG d'American. "Nos opérations atteignent des niveaux historiquement élevés, et nous nous sommes efforcés de rafraîchir notre flotte et de construire un réseau mondial complet, ce qui a contribué à afficher des revenus records au cours du deuxième trimestre. Nous allons poursuivre sur cette lancée tout au long de l'année et continuer à donner la priorité à la fiabilité, à la rentabilité, à la responsabilité et au renforcement de notre bilan".