American Airlines a annoncé mardi qu'elle augmenterait le prix de l'enregistrement d'un bagage pour les voyages réservés à partir du 20 février.

"Pour la première fois depuis 2018, American ajuste les frais de bagage pour le premier et le deuxième bagage enregistré", a déclaré le transporteur.

Les passagers devront désormais payer 35 dollars pour enregistrer leur premier bagage pour les vols intérieurs si le service est réservé en ligne à l'avance, ou 40 dollars s'ils achètent l'option à l'aéroport, a déclaré le transporteur.

Un deuxième bagage enregistré coûtera 45 dollars s'il est acheté en ligne ou à l'aéroport.

Pour le Canada et les vols internationaux court-courriers, les frais sont de 35 dollars pour le premier bagage enregistré et de 45 dollars pour le second bagage acheté en ligne ou à l'aéroport.

Les clients qui achètent des cabines premium sur les vols intérieurs et internationaux "continueront à recevoir des bagages gratuits", a déclaré la compagnie aérienne. (Reportage de Kannaki Deka à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)