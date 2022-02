American Airlines : investit 200M$ dans la compagnie GOL

American Airlines a annoncé avoir signé un accord d'investissement avec GOL, la plus grande compagnie aérienne du Brésil, afin d'approfondir le partenariat commercial entre les deux compagnies et créer le réseau le plus large des Amériques.



Les réseaux combinés offriront aux clients plus de 30 destinations aux États-Unis desservies par American et plus de 34 nouvelles destinations en Amérique du Sud desservies par GOL.



Il est aussi prévu que les programmes de fidélisation Aadvantage d'American et SMILES de GOL soient mis en commun, donnant naissance au plus grand programme commun de fidélisation du continent, avec des avantages améliorés pour les clients.



Dans le cadre de l'accord, American investira 200 millions de dollars pour 22,2 millions d'actions privilégiées nouvellement émises de GOL dans le cadre d'une augmentation de capital de la compagnie brésilienne, prenant ainsi une participation de 5,2 % dans la société.



