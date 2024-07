American Airlines : lourd repli des bénéfices au 2e trimestre

Le 25 juillet 2024 à 14:30 Partager

American Airlines publie un chiffre d'affaires de 14,33 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en hausse de 2% sur un an.



Dans le même temps, la compagnie a vu ses dépenses opérationnelles croître de 8,9%, pour atteindre 12,95 milliards de dollars, laissant apparaître un bénéfice net de 717 M$, quasiment réduit de moitié par rapport au 2e trimestre du précédent exercice (1338 M$).



Le BPA de base ressort ainsi à 1,09$, contre 2,05$ un an plus tôt.



'Nous n'avons pas répondu à nos attentes initiales en raison de notre stratégie de vente et de distribution antérieure, et d'un déséquilibre entre l'offre et la demande intérieure', a expliqué Robert, le dirigeant d'AA.



'Lorsque nous reviendrons au niveau de revenus que nous savons pouvoir atteindre, et que nous associerons cela à notre fiabilité opérationnelle et à la meilleure gestion des coûts de notre catégorie, nous débloquerons une valeur significative', poursuit le responsable.



La compagnie estime que son BPA annuel devrait être compris entre 0,70 et 1,30 $.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.