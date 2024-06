Le syndicat représentant les hôtesses et stewards d'American Airlines Group Inc. a demandé vendredi aux travailleurs de se préparer à une action de grève après que les négociations contractuelles avec le transporteur n'aient pas abouti à un accord. L'Association des agents de bord professionnels (APFA) a déclaré dans un communiqué : "Nous restons en désaccord sur les aspects économiques essentiels de l'accord et sur la demande totalement inacceptable de la compagnie concernant des concessions en matière d'horaires".

L'APFA estime que le National Mediation Board (NMB), qui supervise les négociations, réunira les parties pour un ultime effort au cours des deux prochaines semaines.

American Airlines et le NMB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Les législateurs américains ont exhorté le NMB à prendre des mesures pour aider les quelque 80 000 hôtesses et stewards à conclure des accords.

Les hôtesses et stewards de United Airlines, d'Alaska Air Group, d'American Airlines et de Frontier font partie des employés de plus d'une douzaine de compagnies aériennes qui s'efforcent encore de trouver de nouveaux accords contractuels. (Reportage d'Utkarsh Shetti à Bengaluru Rédaction de Shri Navaratnam)