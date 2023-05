American Airlines ne signale pas d'impact sur les bénéfices suite à la décision du tribunal sur l'Alliance du Nord-Est

American Airlines et JetBlue ont annoncé la création de la Northeast Alliance (NEA) en juillet 2020 afin de coordonner les vols et de mettre en commun les revenus tout en faisant concurrence à Delta Air Lines et United Airlines, qui dominent les marchés de la région de New York et de Boston.

La semaine dernière, un juge fédéral a ordonné aux deux transporteurs de mettre fin à l'alliance en déclarant que le partenariat "diminuait considérablement la concurrence sur le marché intérieur du transport aérien".

"C'est une grosse affaire pour notre stratégie new-yorkaise. Ce n'est pas quelque chose de significatif pour nos bénéfices", a déclaré M. May jeudi lors de la conférence Wolfe sur les transports et l'industrie, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce que la décision de l'AEN ait un impact sur la macro-capacité du transporteur.