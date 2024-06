American Airlines a offert à ses hôtesses et stewards des augmentations de salaire immédiates de 17% et une nouvelle formule de participation aux bénéfices plus élevée en 2024 dans leurs nouveaux contrats, a déclaré mercredi le PDG Robert Isom.

Dans un message adressé aux hôtesses et stewards de la compagnie, M. Isom a déclaré que si des progrès ont été réalisés dans les négociations contractuelles, il reste "encore beaucoup de travail à faire".