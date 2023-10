American Airlines : perte nette de 545 M$ au 3e trimestre

American Airlines publie un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars au 3e trimestre, stable par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité se maintient grâce à une demande résiliente et des revenus record liés au co-branding des cartes de crédit et aux programmes de récompenses de voyage.



Néanmoins, le revenu d'exploitation ressort à -223 M$, en net recul par rapport au 3e trimestre 2022 (+930 M$).



La compagnie affiche ainsi une perte nette de 545 M$ ce trimestre, loin du gain de 483 M$ enregistré un an plus tôt.

Le BPA de base ressort ainsi à -0.83$ contre +0.74$ il y a un an.



'Nous exécutons nos plans et restons bien positionnés pour l'avenir, soutenus par la force de notre réseau, notre flotte jeune et moderne et notre équipe exceptionnelle', a réagi le directeur Robert Isom.



Sur la base de l'évolution de la demande et des prévisions actuelles du prix du carburant et hors impact des éléments exceptionnels, la société prévoit que sa marge opérationnelle ajustée pour le quatrième trimestre 2023 se situera entre 2 % et 4 %. American s'attend désormais à ce que sa marge opérationnelle ajustée pour l'ensemble de l'année 2023 soit d'environ 7 %.





