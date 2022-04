American Airlines prévient d'une hausse des coûts pour le trimestre en cours

American Airlines s'attend à une hausse des coûts pour le trimestre en cours, en raison de l'augmentation des dépenses de main-d'œuvre et de carburant. Avec le retour de la demande, les transporteurs dépensent davantage pour attirer de nouveaux employés et conserver les équipages existants, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'augmentation du prix du kérosène dans le monde entier, causée par la crise ukrainienne, a également un impact sur ces transporteurs.

American prévoit une perte avant impôts, hors éléments spéciaux, de l'ordre de 21,3 % à 22,6 % pour le premier trimestre. Le transporteur a déclaré qu'il s'attendait à ce que son CASM (coût par siège-mille disponible) soit en hausse de 12 à 13%, contre 11 à 13% prévus le mois dernier, hors coûts liés au carburant et éléments spéciaux nets. Le CASM global est estimé être au moins 16% plus élevé qu'au premier trimestre 2019.

Les actions d'American ont chuté d'environ 1% à 16,81 dollars dans les premiers échanges.

La compagnie aérienne a relevé ses dépenses en carburéacteur pour le trimestre. Elle s'attend désormais à payer en moyenne entre 2,80 et 2,85 dollars par gallon, soit plus que sa précédente estimation de 2,73 et 2,78 dollars par gallon.

Parallèlement, American s'attend à ce que son chiffre d'affaires trimestriel total chute d'environ 16 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, les pressions inflationnistes ayant un impact sur la demande des consommateurs.