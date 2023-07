American Airlines : relève sa prévision de BPA pour 2023

American Airlines publie un chiffre d'affaires record de 14,1 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 4,7% par rapport à la même période en 2022.



Le bénéfice net ressort à 1,3 milliard de dollars, soit 1,88 $ par action diluée. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net s'établit à 1,4 milliard de dollars au 2e trimestre, soit 1,92 $ par action diluée.



La compagnie indique avoir terminé le trimestre avec 14,9 milliards de dollars de liquidités disponibles totales.



Dans ce contexte, American Airlines relève son objectif de BPA ajusté pour l'année 2023 et vise une fourchette de 3 à 3,75 $ contre entre 2,5 et 3,5 $ précédemment.



Evoquant des niveaux d'exploitation ' historiquement élevés ', Robert Isom, le directeur général de la compagnie aérienne indique vouloir ' construire sur cette lancée le reste de l'année, et continuer à donner la priorité à la fiabilité, à la rentabilité, et au renforcement du bilan '.





