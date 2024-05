New York (awp/afp) - Les actions d'American Airlines chutaient en piqué à la Bourse de New York mercredi alors que la compagnie aérienne a revu ses prévisions de résultats à la baisse au deuxième trimestre et reconnu des erreurs de marketing.

Le titre AA glissait de plus de 15% à 11,40 dollars vers 17H50, un plus bas depuis octobre 2023 et entraînait dans sa chute le secteur des voyages.

Southwest perdait 4,73%, Delta reculait de 1,68%. Le croisiériste Carnival rendait 3,32%.

Mardi soir, American Airlines a nettement réduit ses perspectives de bénéfices par action à entre 1 dollar et 1,15 dollar pour le deuxième trimestre contre un objectif précédent de 1,15 dollar à 1,45 dollar.

Son chiffre d'affaires trimestriel devrait fondre de 5% à 6% sur un an.

La compagnie va aussi se séparer dès le mois de juin de son directeur commercial Vasu Raja, à ce poste depuis 2022 après une carrière de deux décennies dans la compagnie.

C'est lui qui avait mis en place une nouvelle stratégie de ventes et de distribution après le Covid-19. Des mesures qui se sont avérées un échec et ont fait perdre des réservations à la compagnie.

En conséquence, AA a perdu de la clientèle de voyages d'affaires face à ses rivales en prenant plusieurs initiatives à contre-courant comme pousser les réservations directes sur son site plutôt que par des agences que les entreprises avaient l'habitude d'utiliser.

"On va faire de gros changements", a promis le PDG Robert Isom lors d'une conférence sur l'industrie mercredi. "Je suis certain qu'on peut récupérer ce qu'on a semé pour les autres. Ils profitent de ce qu'on a fait au cours des six derniers mois. On va récupérer cela", a-t-il lancé.

La compagnie entend changer de stratégie. Elle va notamment cesser de ne fournir des points de fidélité ("miles") qu'à ceux qui réservent uniquement sur son site.

"Quelquefois on a besoin d'une réinitialisation. C'est ce qu'on va faire", a résumé le patron d'AA.

afp/rp