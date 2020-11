American Airlines : se prépare à livrer le vaccin

Alors que les compagnies aériennes commerciales joueront un rôle essentiel dans le transport des vaccins COVID-19 aux États-Unis et à travers le monde, les équipes de fret d'American Airlines, American Airlines Cargo, ont commencé à effectuer des vols d'essai, en collaboration avec des partenaires pharmaceutiques et de fret, de Miami à l'Amérique du Sud, sur ses Boeing 777-200.



Ces vols d'essai permettent de simuler les conditions requises pour le transport du vaccin aussi bien en matière d'emballage thermique que de manipulation opérationnelle, afin de garantir qu'il reste stable à mesure qu'il se déplace à travers le monde, indique American Airlines.



En tant qu'expert reconnu de la logistique de la chaîne du froid, American Airlines a été impliqué dans le transport de composants pour les essais de vaccins de phase III COVID-19, y compris le transport rapide et sécurisé de vaccins et d'échantillons de test à destination d'installations de recherche dans le monde entier.



Par ailleurs, depuis le début de la pandémie, la compagnie a transporté des centaines de milliers de kilos d'équipements de protection individuelle (EPI), de matériel médical, de kits de test COVID-19 et de produits pharmaceutiques pour aider à lutter contre le coronavirus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.