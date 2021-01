American Airlines : va développer son alliance avec JetBlue

JetBlue et American Airlines annoncent que leur alliance stratégique va pouvoir aller de l'avant avec la mise en place progressive 'des aspects clés de cette alliance innovante axée sur le client'.



Le partenariat entre les deux compagnies va notamment permettre d'offrir un plus large choix d'itinéraires et destinations en provenance de New York et Boston.



'Nous prévoyons déjà de lancer de nouvelles routes internationales vers Athènes et Tel-Aviv cet été, et ce ne sont que deux des nombreuses nouvelles routes que nous prévoyons de lancer', a assuré Vasu Raja, directeur des recettes chez American Airlines.



Les deux compagnies s'attendent également à ce que cette alliance accélère leur rétablissement après la pandémie, 'car les clients sont attirés par l'expansion des options et le service amélioré', indique American Airlines.







