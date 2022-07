Analyse : JetBlue, Spirit se préparent à un examen réglementaire difficile

Spirit a signalé les problèmes de réglementation lorsqu'elle résistait à l'ouverture de JetBlue en faveur d'un accord de 2,7 milliards de dollars pour se vendre à Frontier group Holdings Inc. L'accord Frontier s'est effondré après que les actionnaires de Spirit ont refusé de le soutenir lors d'un vote jeudi, poussant Spirit dans les bras de JetBlue.

La combinaison créera la cinquième plus grande compagnie aérienne américaine à un moment où les prix élevés de l'énergie, un marché du travail serré et l'augmentation de la demande de voyages suite à la pandémie de COVID-19 ont fait monter en flèche les tarifs aériens. Le président américain Joe Biden a également déploré le manque de concurrence dans le secteur aérien.

Cela a incité les régulateurs à rechercher des comportements anticoncurrentiels.

L'année dernière, le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice pour demander à un juge de rompre le partenariat "Northeast Alliance" de JetBlue avec American Airlines, arguant qu'il entraînerait une hausse des tarifs pour les consommateurs. Un procès est prévu en septembre.

Six experts antitrust interrogés par Reuters ont déclaré qu'il y avait de fortes chances que le ministère de la Justice intente un procès pour stopper la transaction prévue.

"C'est un climat difficile pour les transactions. ... il est fort possible" que le gouvernement intente une action en justice pour stopper la fusion, a déclaré Seth Bloom, un vétéran du ministère de la Justice qui dirige désormais sa propre société de conseil Bloom Strategic Counsel.

Il a ajouté qu'il était également possible qu'un tribunal maintienne l'accord.

Spirit avait cité la poursuite du ministère de la Justice visant à démanteler sa Northeast Alliance comme une raison de craindre que les régulateurs puissent bloquer sa vente à JetBlue lorsqu'elle essayait de persuader les actionnaires de Spirit de soutenir plutôt l'accord avec Frontier.

Néanmoins, de nombreux actionnaires de Spirit souhaitaient que la compagnie poursuive l'accord avec JetBlue malgré les risques réglementaires, car ils trouvaient les conditions financières de l'offre de JetBlue plus intéressantes.

Spirit avait également déclaré précédemment qu'un accord avec JetBlue éliminerait des sièges et augmenterait les tarifs sur certains marchés - deux facteurs qui "en font une transaction très difficile à réaliser."

JetBlue a reconnu que le processus réglementaire pourrait s'éterniser, déclarant vendredi qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'accord soit conclu avant décembre 2023. Mais son PDG, Robin Hayes, a déclaré jeudi à Reuters qu'il pensait que la transaction résisterait à l'examen réglementaire, arguant qu'elle inciterait les transporteurs traditionnels à réduire les tarifs aériens.

L'INQUIÉTUDE FACE À LA HAUSSE DES TARIFS

Les quatre plus grands transporteurs contrôlent plus de 80 % du marché, et JetBlue affirme qu'il sera en mesure de mieux casser leurs tarifs s'il a plus d'envergure. Les critiques affirment que Spirit cessera d'être une compagnie aérienne à bas prix sous le contrôle de JetBlue et que les passagers de Spirit subiront forcément une hausse des tarifs en conséquence, même si leurs prix restent inférieurs à ceux des quatre principaux transporteurs.

"Les efforts de JetBlue pour acquérir Spirit ... sont susceptibles d'exacerber le service épouvantable, l'inégalité régionale et la diminution de la confiance dans le vol qui caractérisent actuellement l'industrie", a déclaré William McGee, expert en aviation à l'American Economic Liberties Project.

Si l'accord est bloqué par les régulateurs, JetBlue devra à Spirit une soi-disant indemnité de rupture de 470 millions de dollars. JetBlue a proposé de céder certaines routes pour augmenter les chances que les régulateurs donnent leur feu vert à la combinaison avec Spirit.