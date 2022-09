Analyse-La hausse des coûts alimente les inquiétudes concernant le lourd endettement des compagnies aériennes américaines

Même si les ventes de billets restent fortes, les investisseurs s'inquiètent des dépenses de consommation si l'économie devait glisser vers une récession. Ils craignent que les transporteurs soient obligés d'emprunter encore plus d'argent pour financer leurs opérations et de retarder davantage le retour des liquidités par le biais de rachats d'actions ou de dividendes.

Certains se sont abstenus d'investir dans le secteur malgré un rebond après le marasme provoqué par la pandémie, estimant que les transporteurs n'ont pas assez d'outils pour compenser la pression des coûts.

"Les investisseurs dans les compagnies aériennes seraient mieux lotis si l'avion des frères Wright s'écrasait et brûlait", a déclaré Jeffrey Scharf, président de Act Two Investors, qui suit le secteur mais n'en possède pas actuellement.

"Je ne peux pas imaginer une entreprise pire que celle-là : coûts fixes élevés, produit de base, service qui se détériore, clients aliénés qui en ont marre de se faire plumer pour chaque commodité."

Pour les voyageurs, cela pourrait signifier des avions moins nombreux et bondés, car les compagnies aériennes augmentent leurs revenus en augmentant le prix des billets.

La réduction de la dette est une priorité pour une industrie qui a emprunté massivement pour survivre à la pandémie. Les trois grands transporteurs nationaux - American, United et Delta Airlines - avaient 85

milliards de dollars de dette nette à long terme à la fin du deuxième trimestre. Graphique :



Les compagnies aériennes ont besoin de bénéfices solides et durables pour réduire ces dettes, mais la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre rend la chose difficile, selon les analystes.

Les charges salariales et de carburant de United Airlines, en pourcentage des recettes, sont en hausse de 10 points cette année par rapport à 2019. Au cours des six premiers mois de 2022, la compagnie a dépensé 59 % de ses revenus en factures de salaires et de carburant. American Airlines a connu des augmentations similaires.

"Ces transporteurs ont des réparations de bilan sur plusieurs années devant eux", a déclaré l'analyste de l'aviation Robert Mann. "Le travail n° 1 va consister à utiliser le flux de trésorerie disponible pour rembourser ces niveaux d'endettement accrus."

Les pressions sur les coûts vont s'aggraver, car la pénurie de pilotes dans les petites compagnies régionales entraîne des augmentations de salaire spectaculaires.

Mesa Air Group, qui exploite des vols pour American et United, a augmenté le mois dernier les salaires des pilotes jusqu'à 172 %.

Cela s'est produit quelques jours après que CommutAir, un transporteur régional partiellement détenu par United, ait augmenté les salaires des pilotes jusqu'à 40%. Ces augmentations sont une réponse à la décision prise par American en juin

d'augmenter les salaires des pilotes de ses filiales régionales de 87 %. Graphique :



Les hausses de salaires ont des répercussions sur les coûts pour l'ensemble du secteur, car elles poussent les rivaux à proposer des augmentations similaires.

On s'attend à ce que les transporteurs nationaux ressentent également le pincement du cœur, car les partenaires régionaux cherchent à répercuter l'augmentation des coûts. Les analystes de Raymond James estiment que les augmentations salariales dans les compagnies aériennes régionales pourraient faire augmenter les coûts d'exploitation hors carburant des transporteurs nationaux jusqu'à 3,3 points de pourcentage.

Les pilotes des transporteurs nationaux font également pression pour obtenir de fortes augmentations de salaire.

United renégocie avec son syndicat de pilotes après que certains pilotes aient exprimé des réserves à l'égard du dernier accord qui prévoyait une augmentation de salaire à deux chiffres.

La proposition d'American d'augmenter les salaires d'environ 17 % ainsi que les indemnités journalières et les indemnités de formation jusqu'en 2024 - dont le coût est estimé à plus de 2 milliards de dollars pour la compagnie - n'a pas trouvé grâce aux yeux des pilotes.

L'an dernier, les coûts de la main-d'œuvre représentaient la plus grande dépense d'exploitation de l'industrie, soit environ 35 %. Ce chiffre n'est en baisse cette année qu'en raison d'une hausse des coûts du carburant, mais la poussée d'embauche devrait gonfler la masse salariale.

En attendant, les coûts devraient rester élevés. United a prévu pour 2022 une facture de carburant supérieure de 9 milliards de dollars à celle de 2019.

POUVOIR DES PRIX

Les compagnies aériennes ont compté sur une forte demande des consommateurs et des tarifs plus élevés pour atténuer la pression inflationniste.

Les investisseurs ne sont pas sûrs que les transporteurs auront le même pouvoir de fixation des prix si la demande des consommateurs ralentit. Et les voyages d'affaires - la vache à lait du secteur - n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques.

"La question est de savoir qui va prendre l'avion, à quelle fréquence et à quel prix il sera prêt à payer", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal du portefeuille de la société de conseil en investissement Ingalls & Snyder.

American et United ont minimisé mercredi les inquiétudes concernant la demande, affirmant qu'il n'y a pas eu de ralentissement dans les réservations de voyages après l'été.

American a déclaré qu'elle dispose d'un excédent de trésorerie qu'elle prévoit d'utiliser pour rembourser ses dettes. Cependant, elle retient ces liquidités en raison de l'incertitude économique.

Les investisseurs souhaitent également le retour des rachats d'actions et des dividendes. Dans le cadre du programme fédéral d'allègement COVID-19, il a été interdit aux compagnies aériennes de racheter leurs actions. Cette interdiction doit expirer ce mois-ci.

Les pressions sur les coûts non liés au carburant devraient s'atténuer lorsque les transporteurs commenceront à assurer autant de vols qu'avant la pandémie.

La plupart des compagnies aériennes prévoient d'augmenter leur capacité l'année prochaine. Mais Michael Wall, gestionnaire de portefeuille à la société de gestion des investissements Westwood Group, a averti que cela pourrait se retourner contre elles en cas de récession.

"Une fois que la demande disparaît, leur pouvoir de fixation des prix disparaît", a-t-il déclaré.