Analyse - Les tarifs aériens et le manque de personnel menacent le rebond des voyages transatlantiques

Les transporteurs avaient reproché aux États-Unis de réduire la demande en exigeant que les voyageurs aériens à l'arrivée soient testés négatifs pour le COVID-19.

Mais une semaine après la suppression de cette règle par la Maison Blanche, les compagnies aériennes signalent un regain d'intérêt pour les voyages internationaux.

C'est un point positif alors que le secteur se prépare à la réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA) au Qatar.

Le directeur général de l'IATA et ancien directeur de British Airways, Willie Walsh, s'attend à ce que les compagnies aériennes donnent la priorité aux principales routes transatlantiques qui, pendant des années, ont représenté une part importante des bénéfices du secteur.

"Je pense qu'elles réduiront la capacité dans d'autres régions", a déclaré Walsh à Reuters avant le rassemblement de Doha du 19 au 21 juin.

United Airlines affirme que les recherches de voyages internationaux au départ des États-Unis, y compris en Europe, ont augmenté.

De même, la plate-forme de gestion des voyages TripActions a signalé un bond de 23 % des réservations de vols internationaux à destination des États-Unis, aidé par une plus forte demande en provenance d'Europe du Nord.

Mais cette hausse de la demande survient à un moment où les transporteurs des deux côtés de l'Atlantique sont aux prises avec des pénuries de personnel, ce qui les oblige à réduire leur capacité.

En Europe, les conflits sociaux généralisés, y compris les grèves de courte durée du personnel de cabine pour des questions de salaire, ont laissé les passagers face à de longues files d'attente et des annulations de vols.

Cela soulève la question de savoir si les compagnies aériennes ont suffisamment de sièges et de personnel pour répondre à la demande accrue. Le trafic transatlantique a déjà atteint 85 % des niveaux de 2019, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium.

"Pour les consommateurs, cela signifie des tarifs plus élevés et une expérience de voyage plus sujette aux perturbations et aux frustrations", a déclaré Peter McNally, responsable mondial du secteur des matériaux industriels et de l'énergie au cabinet d'études Third Bridge.

Le transatlantique est le marché du voyage le plus lucratif au monde. En 2019, avant la pandémie, les liaisons transatlantiques représentaient entre 11 % et 17 % des recettes passagers des trois grands transporteurs américains - United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines.

Air Canada, qui transporte indirectement des passagers américains à l'étranger par l'intermédiaire de ses plaques tournantes canadiennes, constatait une plus forte demande pour l'Europe avant même que Washington n'annule l'exigence du test COVID. La compagnie aérienne basée à Montréal, le plus grand transporteur étranger aux États-Unis, a déclaré à Reuters que les réservations de certaines villes américaines pour l'Europe sont supérieures aux niveaux de 2019.

Pour les grands acteurs traditionnels comme IAG, propriétaire de British Airways, Lufthansa et Air France-KLM, le marché américain est la clé des bénéfices, car ils ont tendance à dépendre davantage des recettes transatlantiques que leurs concurrents américains.

United Airlines a la plus grande exposition au trafic international parmi les principaux transporteurs américains. Elle prévoit d'étendre son réseau transatlantique de 25 % cet été par rapport aux niveaux de 2019, même si sa capacité globale devrait être inférieure.

"Aucune compagnie aérienne ne volera plus que nous à travers l'océan Atlantique cet été", a déclaré le directeur général Scott Kirby sur LinkedIn.

Kirby et d'autres PDG de compagnies aériennes parient sur la bonne santé de l'épargne des ménages américains ainsi que sur une forte demande refoulée pour remplir les vols malgré la hausse des tarifs et les risques croissants de récession économique aux États-Unis.

TARIFS EN HAUSSE

L'inflation atteint un niveau record tant aux États-Unis qu'en Europe, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les blocages liés au COVID en Chine aggravant les pressions sur les prix. Les banques centrales sont sous pression pour augmenter les taux d'intérêt à un rythme plus rapide, ce qui assombrit les perspectives économiques mondiales.

Entre-temps, le coût du carburant pour avion a plus que doublé au cours de l'année dernière. L'explosion de la demande de voyages aide les transporteurs à compenser les coûts du carburant par des tarifs plus élevés.

Les tarifs moyens en classe économique pour un vol aller-retour des États-Unis vers l'UE sont en hausse de 26 % par rapport à leurs niveaux de 2019, selon TripActions.

Jusqu'à présent, il y a peu de preuves que la flambée des coûts nuit aux dépenses de voyage. Delta a déclaré ce mois-ci que les dépenses des consommateurs par le biais de ses cartes American Express cobrandées sont en hausse de 140 % cette année par rapport aux niveaux de 2019.

Pourtant, certains indicateurs émettent des signaux d'alerte.

Une enquête menée le mois dernier par Cowen and Co auprès de voyageurs américains a révélé une légère baisse du sentiment sur fond de préoccupations macroéconomiques croissantes et de hausse des tarifs aériens. Un rapport d'Adobe publié cette semaine a également révélé un ralentissement des réservations de billets d'avion aux États-Unis en mai.

"La question est la suivante : si votre loyer augmente, si vos factures d'électricité et de gaz augmentent et si votre carburant augmente, cela aura-t-il un impact sur votre revenu disponible que vous pouvez dépenser pour des vols", a déclaré George Dimitroff, analyste chez Ascend by Cirium.