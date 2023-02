Biden dit que les compagnies aériennes ne peuvent pas traiter les enfants comme des "bagages".

"Nous interdirons aux compagnies aériennes de faire payer 50 dollars aller-retour aux familles simplement pour pouvoir s'asseoir ensemble", a déclaré M. Biden lors de son discours sur l'état de l'Union. "Les frais de bagages sont déjà assez mauvais - les compagnies aériennes ne peuvent pas traiter votre enfant comme un bagage".

Airlines for America (A4A), un groupe représentant Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines et d'autres, a déclaré mardi que ses transporteurs membres ne facturent pas de frais pour s'asseoir ensemble.

Une porte-parole a déclaré que les compagnies aériennes "font tout leur possible pour accommoder les clients qui voyagent ensemble - en particulier ceux qui voyagent avec des enfants".

M. Biden a fait l'éloge de la réglementation que le ministère des Transports est en train de rédiger pour obliger "les compagnies aériennes à vous montrer le prix total du billet à l'avance et à vous rembourser si votre vol est annulé ou retardé". Les remboursements ne s'appliqueraient que si les passagers choisissent de ne pas prendre le vol.

Les compagnies aériennes sont confrontées à des appels croissants au Congrès pour renforcer les protections des consommateurs après une série de perturbations, y compris un effondrement de Southwest pendant les vacances qui a entraîné l'annulation de plus de 16 000 vols.

La semaine dernière, les compagnies aériennes ont riposté à la Maison Blanche et au secrétaire aux transports Pete Buttigieg en déclarant que les propositions de l'administration sur la concurrence aérienne étaient "à courte vue" et qu'elles allaient "faire grimper les coûts et réduire les choix" pour les consommateurs.

En septembre, M. Biden a vanté la "répression" de son administration à l'encontre des compagnies aériennes américaines pour qu'elles améliorent le traitement des passagers après avoir mis à jour leurs plans de service à la clientèle.

"Le secrétaire Buttigieg, à ma demande, les a interpellées", a déclaré M. Biden.

Les parlementaires américains ont proposé une législation de grande envergure visant à exiger que les passagers des compagnies aériennes soient remboursés en cas de retard de vol, à interdire tout nouveau rétrécissement de la taille des sièges d'avion et à donner aux consommateurs de nouveaux droits pour poursuivre les compagnies aériennes en cas de pratiques déloyales.

Le ministère américain de la Justice a également intenté une action en justice pour dénouer l'alliance Northeast d'American Airlines avec JetBlue Airways et l'USDOT a réaffecté à Spirit Airlines 16 vols aux heures de pointe à l'aéroport congestionné de Newark.

Le ministère de la Justice devrait bientôt décider s'il intente une action en justice pour bloquer une fusion entre JetBlue et Spirit Airlines.