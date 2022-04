Biden renouvelle sa demande de crédit d'impôt pour le carburant d'aviation durable

L'année dernière, M. Biden a demandé des incitations fiscales pour le carburant aviation à faible teneur en carbone, fabriqué à partir de déchets et d'huiles végétales, dans le cadre d'un paquet de dépenses qui est bloqué au Congrès. La Maison Blanche vise une réduction de 20 % des émissions de l'aviation d'ici 2030 et ces incitations sont cruciales pour rendre le carburant compétitif.

"Nous avons rassemblé les agences gouvernementales, les fabricants d'avions, les compagnies aériennes, les producteurs de carburant, les aéroports", a déclaré M. Biden lors d'un événement dans l'Iowa, affirmant que cette initiative aboutirait à "des carburants avancés, plus propres et plus durables pour l'aviation américaine."