Echanges de maisons et promenades de chiens : Les voyageurs trouvent des alternatives moins chères à l'hébergement

Par Doyinsola Oladipo

NEW YORK (Reuters) - Lillian Smith a passé environ huit des douze derniers mois à voyager à travers le monde, passant par la France, le Maroc, le Japon et la Corée du Sud. Ce qu'il lui en a coûté pour se loger en temps utile ? Environ une nuit d'hôtel, sans compter le temps utile passé à promener les chiens, à arroser les plantes et à changer les litières.

"J'ai toujours rêvé de voyager au Japon, mais je n'avais pas le budget pour les hôtels et les Airbnbs", explique cette designer indépendante de 30 ans originaire du Mississippi. Sa solution a été d'accepter de garder des maisons, de promener des chiens et de s'occuper de plantes pour des personnes du monde entier.

L'activité économique s'est ralentie ces derniers mois, mais nombreux sont ceux qui souhaitent encore étancher leur soif de voyage, née du fait qu'ils sont restés chez eux pendant la pandémie de coronavirus. Les tarifs des voyages augmentent et sont aujourd'hui plus élevés qu'avant la pandémie, mais les consommateurs avides de voyages trouvent des moyens créatifs d'économiser de l'argent tout en continuant à partir en vacances.

Certains prennent la route au lieu de prendre l'avion ou réservent une chambre d'hôtel à bas prix. D'autres sont plus innovants et dépensent entre 100 et 250 dollars pour s'inscrire chaque année sur des sites web qui les mettent en relation avec des personnes qui ont besoin de tâches simples pendant que leur logement est inoccupé.

Aux États-Unis, les tarifs journaliers moyens des locations à court terme et des hôtels sont environ 37 % et 19 % plus élevés qu'en avril 2019, selon les sociétés d'analyse des locations à court terme et de l'hôtellerie AirDNA et STR.

Les consommateurs négocient à la baisse. En avril, la demande de locations à court terme économiques et économiques était en hausse de 18% et 12%, respectivement, par rapport à l'année précédente, devant une augmentation de 10% de la demande de locations de luxe, a déclaré AirDNA.

En mars, les voyageurs ont réservé 21 millions de nuits de location à court terme, le plus grand nombre de nuits futures réservées jamais enregistré, selon AirDNA. En 2022, les locations d'une chambre ou d'un studio étaient 26% et 10% moins chères que les hôtels dans les grandes villes et les stations balnéaires, selon AirDNA et STR.

En mars, les dépenses des consommateurs américains pour les hôtels et les motels étaient en hausse d'environ 7,2 % par rapport à l'année précédente, mais ont baissé d'environ 4,6 % par rapport à décembre 2022, selon le Bureau américain d'analyse économique.

DES VACANCES ASSORTIES DE TÂCHES MÉNAGÈRES

Mme Smith a déclaré avoir gardé des maisons en France, au Maroc, au Japon et en Corée du Sud après avoir dépensé 169 dollars pour une adhésion annuelle à TrustedHousesitters, une plateforme qui met en relation les propriétaires d'animaux de compagnie avec des gardiens à domicile. Elle estime avoir économisé plus de 11 000 dollars en frais d'hébergement, même si elle doit encore payer les billets d'avion.

"Je me suis occupée de trois chats et d'une vingtaine de plantes lorsque j'étais au Maroc, d'un chien à Tokyo, d'un chien à Kobe et de deux chats en Corée du Sud", explique Mme Smith.

TrustedHousesitters, basé au Royaume-Uni, a déclaré que le nombre de ses membres avait augmenté de 12 % pour atteindre 160 000 au cours du dernier trimestre, grâce à une croissance aux États-Unis.

Nomador, une plateforme de gardiennage de maisons basée à Paris, a vu une augmentation de 60 % du nombre de nouveaux gardiens entre le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, a déclaré la PDG Mathilde Ferrari.

Certains voyageurs se tournent également vers l'échange illimité de maisons. La société américaine HomeExchange a déclaré que les niveaux d'adhésion au premier trimestre ont augmenté de 77% d'une année sur l'autre pour atteindre 110 000 et que les échanges ont augmenté de 63%.

TrustedHousesitters affirme que ses baby-sitters sont rarement confrontés à des problèmes d'immigration. Toutefois, un porte-parole du ministère de l'intérieur britannique a déclaré que le gardiennage de maison au Royaume-Uni était considéré comme une forme de travail et n'était pas autorisé avec un visa de touriste.

Dans d'autres pays, les règles relatives au gardiennage de maison varient. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

"Tant que le propriétaire n'exige pas de travail et ne le rémunère pas spécifiquement, cela ne peut être considéré comme un emploi non autorisé au titre de la loi sur l'immigration et la nationalité" aux États-Unis, a déclaré Afia Yunus, avocate spécialisée dans les questions d'immigration et basée à New York.

"Même un Airbnb pourrait exiger que nous sortions les poubelles et que nous fassions d'autres choses en rapport avec le séjour dans la maison.

TrustedHousesitters affirme que les gardiens et les propriétaires paient directement la plateforme et qu'il n'y a jamais d'échange d'argent entre les deux parties.

PLUS DE VOYAGEURS AVEC UN BUDGET LIMITÉ

Les voyagistes américains l'ont bien compris et ont renforcé les options économiques afin d'attirer un nombre croissant de voyageurs soucieux de leur budget.

L'opérateur hôtelier Hilton a annoncé en janvier une nouvelle marque d'hôtels économiques, Spark, destinée aux voyageurs à petit budget, et a déclaré aux investisseurs en avril qu'il travaillait sur une marque de séjours prolongés bas de gamme. L'objectif est d'attirer les quelque 70 à 80 millions de personnes qui voyagent dans le segment économique, dont la moitié sont des "jeunes" qui ne peuvent s'offrir que des hôtels à bas prix.

"Nous ne servons pas beaucoup d'entre eux", a déclaré Christopher Nassetta, PDG de Hilton, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs en avril. "L'occasion nous est donnée de les familiariser rapidement avec notre système en leur offrant le meilleur produit qu'ils puissent trouver dans l'espace économique.

Toni McCord, 52 ans, stratège en voyages, a commencé à garder des maisons sur Nomador en 2016 et suggère maintenant la plateforme à ses clients qui sont indépendants ou travaillent à distance.

"Les gens se sentent très limités dans leur capacité à voyager parce que nous sommes dans une économie récessive, mais lorsque j'évoque le gardiennage de maison, ils se disent 'Attendez une minute, je n'avais pas réalisé que je pouvais faire quelque chose comme ça'."