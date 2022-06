JPMorgan voit une "probabilité croissante" d'un accord entre Spirit et JetBlue.

Le transporteur à très bas prix Spirit, basé en Floride, fait l'objet d'une guerre d'enchères entre JetBlue et Frontier Group Holdings Inc.

Les deux soumissionnaires considèrent Spirit comme une opportunité d'étendre leur présence sur le marché intérieur à un moment où l'industrie aérienne américaine est en proie à des pénuries persistantes de main-d'œuvre et d'avions. L'une ou l'autre des deux opérations créerait la cinquième plus grande compagnie aérienne américaine.

"...une fusion entre Spirit et JetBlue est de plus en plus probable et pourrait prendre le pas sur la probabilité d'un accord avec Frontier", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une obligation publiée jeudi.

Ces commentaires sont intervenus quelques jours après que Spirit ait reporté du 10 au 30 juin un vote des actionnaires sur sa fusion avec Frontier.

JetBlue a adouci son offre pour Spirit en augmentant ses frais de rupture inversés de 150 millions de dollars à 350 millions de dollars, ce qui porte la valeur globale de l'opération proposée à 3,4 milliards de dollars. La compagnie aérienne basée à New York a également proposé de payer une partie des frais en avance après que les actionnaires de Spirit aient approuvé la transaction.

Frontier a accepté de verser à Spirit une indemnité de rupture de 250 millions de dollars. Cependant, elle a refusé d'augmenter son offre en réponse à l'offre révisée de JetBlue.

La société de conseil aux actionnaires Institutional Shareholder Services (ISS) a exhorté les actionnaires de Spirit à voter contre l'accord avec Frontier car elle estime que l'accord de JetBlue leur propose une meilleure valeur. Mais si Frontier choisit d'égaler les frais de rupture de JetBlue, ISS a déclaré que les actionnaires peuvent soutenir son offre.

Spirit a rejeté à plusieurs reprises l'offre de JetBlue, affirmant qu'il est peu probable qu'elle soit approuvée par les autorités de réglementation américaines.

Le partenariat "Northeast Alliance" (NEA) de JetBlue avec American Airlines est un point de friction avec Spirit.

Le ministère de la Justice a intenté une action en justice contre JetBlue et American pour mettre fin à ce partenariat. Spirit a demandé à JetBlue d'abandonner le partenariat s'il souhaite conclure un accord, mais JetBlue a, jusqu'à présent, refusé.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que JetBlue serait prête à renoncer au partenariat avec NEA pour une fusion avec Spirit.

"Les fusions sont transformationnelles par conception", ont-ils déclaré.