JetBlue ajoutera de nouvelles routes dans le cadre de son alliance, alors que le lien avec American Airlines fait l'objet d'un examen minutieux.

JetBlue a déclaré qu'elle allait ajouter des liaisons supplémentaires au départ de New York, Boston et Los Angeles. À travers les trois principaux aéroports de New York, la "Northeast Alliance" (NEA) assurera plus de 500 départs quotidiens en 2023, ainsi que près de 200 départs quotidiens à Boston, a ajouté la compagnie aérienne.

Le ministère américain de la Justice, six États et le district de Columbia ont qualifié la NEA de "fusion de facto" des opérations des compagnies à Boston et à New York et ont intenté des poursuites pour bloquer le partenariat.