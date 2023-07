New York (awp/afp) - La compagnie aérienne américaine JetBlue a décidé de renoncer à son partenariat avec American Airlines sur les lignes partants et à destination de Boston et New York, après que la justice fédérale a intimé mi-mai aux deux alliés de mettre fin à leur collaboration.

En 2021, le ministère américain de la Justice avait saisi la justice pour faire annuler cet accord conclu en 2020, au motif qu'il limitait la concurrence et "(consolidait) encore davantage une industrie déjà très concentrée".

Après la décision d'un magistrat fédéral de Boston, mi-mai, JetBlue avait initialement indiqué sa volonté de faire appel, mais la compagnie a annoncé mercredi, dans un communiqué, qu'elle y renonçait.

"Nous allons maintenant nous concentrer encore davantage sur notre fusion avec Spirit, qui est la manière la plus efficace de vraiment transformer le paysage concurrentiel américain et d'offrir à JetBlue plus de trajets à travers le pays", a souligné le groupe new-yorkais.

Le ministère américain de la Justice a également saisi la justice, début mars, concernant le rachat de Spirit Airlines par JetBlue, faisant valoir qu'il engendrerait une hausse du tarif moyen et réduirait l'offre proposée aux passagers.

JetBlue précise que le détricotage du partenariat avec American va prendre plusieurs mois notamment parce que des milliers de personnes ont déjà réservé des billets pour de futurs vols grâce à ce système.

C'est une victoire pour le gouvernement Biden qui a adopté une posture beaucoup plus offensive que la plupart de ses prédécesseurs en matière de protection de la concurrence, avec un bilan jusqu'ici contrasté.

Il a notamment obtenu, fin octobre, le blocage du rachat du géant de l'édition Simon & Schuster par son concurrent Penguin Random House.

Préalablement, il avait poussé les courtiers en assurance Aon et Willis à renoncer à leur union.

Il a, en revanche, été débouté dans plusieurs autres dossiers, notamment le rachat d'EverWatch Corp par Booz Allen Hamilton dans l'industrie de la défense, ou celui du spécialiste de réalité virtuelle Within Unlimited par Meta (Facebook).

afp/rp