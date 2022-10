L'extension de la certification du Boeing 737 MAX ne figure pas dans le projet de loi actuel sur la défense - sources

À la fin du mois dernier, le sénateur républicain Roger Wicker a proposé de prolonger jusqu'en septembre 2024 la date limite à laquelle le planificateur américain doit obtenir l'approbation des deux nouvelles variantes du 737.

À moins qu'il n'obtienne une prolongation du Congrès, Boeing doit répondre à de nouvelles exigences modernes en matière d'alerte dans le cockpit, ce qui pourrait retarder considérablement l'entrée en service des avions. M. Wicker avait cherché à joindre cette mesure à la version du projet de loi sur la défense qui a été déposée mardi.

Les exigences ont été adoptées par le Congrès dans le cadre de la réforme de la certification votée après que deux crashs mortels de 737 MAX ont tué 346 personnes et ont conduit à la mise au sol de l'avion le plus performant pendant 20 mois.

M. Wicker, qui est le principal républicain de la commission du commerce du Sénat, n'a pas fait de commentaire immédiat.

Il existe d'autres possibilités d'apporter des changements au projet de loi sur la défense et une prolongation pourrait éventuellement être jointe à d'autres mesures que le Congrès examinera avant la fin de l'année.

Vendredi, le syndicat représentant environ 10 000 pilotes de Southwest Airlines a déclaré à Reuters qu'il soutenait la prolongation, tandis que l'Allied Pilots Association représentant 15 000 pilotes d'American Airlines a déclaré s'y opposer.

American et Southwest utilisent tous deux le MAX 8. Southwest a commandé 192 avions MAX 7. Boeing a environ 1 000 commandes et engagements pour des MAX 7 et 10.

Boeing soutient qu'il est plus sûr d'avoir un seul système commun d'alerte dans le cockpit des 737. "Une expérience opérationnelle cohérente à travers une famille d'avions est une meilleure pratique de l'industrie qui profite aux équipages de vol et au public volant en améliorant la sécurité et en réduisant les risques", a déclaré Boeing.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Boeing ne prévoit pas d'obtenir l'approbation réglementaire pour le MAX 10 avant l'été prochain, selon une lettre de la Federal Aviation Administration.