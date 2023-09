La valeur du jour à Wall Street - American Airlines abaisse ses prévisions de benéfice ajusté en raison du prix du carburant

American Airlines Group (-4,15% à 13,53 dollars) figure parmi les plus fortes baisses de l'indice S&P500 après avoir revu à la baisse ce mercredi sa prévision de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre, afin de tenir compte de la hausse des coûts du carburant et des dépenses liées à sa nouvelle convention collective négociée avec le syndicat Alpa. La compagnie américaine prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 20 cents et 30 cents par action contre 85 cents à 95 cents par action précédemment.



La compagnie rejoint ses concurrentes Southwest Airlines, United Airlines, Alaska Air et Spirit Airlines, qui ont également mis en garde contre des coûts de carburant plus élevés au cours du trimestre actuel, alors que les prix du brut ont augmenté pour un troisième mois consécutif en août.



American Airlines a déclaré que la ratification d'une nouvelle convention collective avec ses pilotes, qui sont représentés par le syndicat Allied Pilots Association, a entraîné une dépense d'environ 230 millions de dollars au titre du paiement rétroactif. Cette dépense, qui sera comptabilisée au troisième trimestre, a réduit de 23 cents les perspectives de bénéfice par action ajusté.