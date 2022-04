American Airlines a relevé sa prévision de chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022. Ainsi, la compagnie aérienne vise désormais 8,89 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 16% par rapport au premier trimestre 2019 (pré-crise). Jusque-là, le groupe attendait un repli avoisinant les 17%. Cette nouvelle prévision dépasse les attentes du consensus FactSet qui s’établissaient à 8,77 milliards de dollars. A Wall Street, American Airlines cède toutefois 0,38% à 16,91 dollars, pénalisé par la nette hausse des cours du pétrole et une note défavorable de JPMorgan.



Entre janvier et mars 2022, American Airlines explique que le repli des capacités devrait se limiter à 10,7% par rapport au premier trimestre 2019. Le groupe tablait sur une baisse comprise entre 10% et 12% précédemment.



S'agissant du coût du kérosène, il est revu en hausse. Il devrait ainsi être compris entre 2,80 et 2,85 dollars le gallon, contre une précédente prévision de 2,73-2,78 dollars.



Enfin, American Airlines s'attend à finir le premier trimestre avec près de 15,5 milliards de dollars de liquidités.



Alors que la saison des résultats du premier trimestre 2022 est sur le point de débuter, JPMorgan a ajusté les valorisations du secteur aérien américain. Le broker s'attend globalement à être déçu. Il a notamment abaissé son objectif de cours de 19 à 18 dollars sur le titre American Airlines, tout en maintenant sa recommandation Sous-pondérer.