Le département du Trésor américain a fixé à 492 millions de dollars le montant minimum qu'il recherche pour les ventes aux enchères de bons de souscription d'actions de compagnies aériennes américaines que le gouvernement a reçues en échange de l'aide COVID-19.

Le Congrès a approuvé 54 milliards de dollars pour le sauvetage des compagnies aériennes en 2020 et 2021. Les compagnies aériennes ont dû rembourser 14 milliards de dollars sur ce total et le Trésor a reçu des bons de souscription d'actions au prix de l'action au moment de l'attribution.

American Airlines a reçu 12,6 milliards de dollars d'aide gouvernementale, suivie par Delta Air Lines 11,9 milliards de dollars, United Airlines 10,9 milliards de dollars et Southwest Airlines 7,2 milliards de dollars.

Sept autres compagnies aériennes ont reçu des aides plus modestes, dont 2,2 milliards de dollars pour Alaska Airlines.

Le Trésor prévoit de vendre aux enchères ses bons de souscription dans les 11 compagnies aériennes à partir de lundi. Les transporteurs aériens ont refusé tout commentaire ou n'ont pas répondu immédiatement à la question de savoir s'ils prévoyaient de participer à la vente aux enchères.

Le Trésor a fixé des prix de réserve de 221 millions de dollars pour les warrants de Delta, 159 millions de dollars pour United, 59 millions de dollars pour American Airlines, 30 millions de dollars pour SkyWest, 17 millions de dollars pour Alaska Air, 2,9 millions de dollars pour Hawaiian Airlines, 1,9 million de dollars pour Frontier Group et 1,7 million de dollars pour Southwest.

Le Trésor cherche à obtenir au moins 50 000 dollars par compagnie aérienne pour ses bons de souscription dans Allegiant, Spirit Airlines et JetBlue. Le prix de ces bons de souscription et d'autres est inférieur au cours actuel des actions des transporteurs.

Les bons de souscription expirent entre avril 2025 et juin 2026.

Le gouvernement américain a également accordé 25 milliards de dollars de prêts à faible coût aux compagnies aériennes. Le Trésor a déclaré que "le produit de ces ventes permettra au contribuable américain de bénéficier davantage de l'aide financière et des liquidités que le Trésor a fournies à ces compagnies aériennes pendant la pandémie".

La pandémie a provoqué un effondrement historique de la demande de transport aérien. Le transport aérien de passagers aux États-Unis a chuté de 60 % en 2020 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 1984, soit plus de 550 millions de passagers, les compagnies aériennes ayant réduit leurs coûts et lutté pour leur survie.