Le chef du syndicat des contrôleurs aériens américains affirme que le personnel de la FAA ne suit pas la cadence

Rich Santa, qui dirige la National Air Traffic Controllers Association, a déclaré que la FAA comptait plus de 15 000 contrôleurs au total en 2011, dont plus de 11 750 contrôleurs entièrement certifiés, mais qu'au début de l'année 2022, "il y avait plus de 1 000 contrôleurs (certifiés) en moins et 1 500 contrôleurs au total en moins".

Lors d'un discours à Washington, Santa a déclaré : "Malheureusement, les effectifs de la FAA ne suivent pas le rythme de l'attrition..... Il devrait y avoir 1 000 contrôleurs de plus, et non 1 000 de moins, que ce que nous avions il y a dix ans."

L'administrateur intérimaire de la FAA, Billy Nolen, a déclaré à Reuters la semaine dernière que la FAA "est sur la bonne voie pour embaucher 1 000 contrôleurs cette année." Pour les 1 500 postes ouverts, la FAA a accepté 57 956 candidatures pour examen, a-t-il ajouté.

Les contrôleurs aériens fédéraux travaillent généralement dans des tours de contrôle, des installations de contrôle d'approche ou des centres de route, et sont essentiels à la coordination du trafic aérien entre les aéroports du pays.

Les compagnies aériennes américaines ont attribué la responsabilité d'une grande partie des perturbations du trafic aérien de l'été, qui ont eu un impact sur des dizaines de milliers de vols, à un manque de personnel de contrôle du trafic aérien. La FAA a déclaré mardi que "les données des compagnies aériennes montrent que la grande majorité des retards ne sont pas dus à la dotation en personnel des contrôleurs aériens. Là où la demande a augmenté, la FAA ajoute des contrôleurs supplémentaires", a-t-elle ajouté, tout en soulignant les retards de formation causés par le COVID-19.

"Tout comme pendant la séquestration et la fermeture du gouvernement pendant 35 jours, la pandémie a de nouveau obligé la FAA à suspendre les embauches et à fermer temporairement son académie de formation. Cela a eu un impact négatif sur la dotation en personnel", a déclaré Santa.

Airlines for America, un groupe commercial représentant Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines et d'autres, a déclaré en juin que les problèmes de personnel de contrôle du trafic aérien perturbaient les vols même par beau temps, notamment au centre de contrôle du trafic aérien de Jacksonville en Floride, ce qui était "paralysant pour l'ensemble des flux de trafic de la côte est".

Santa a déclaré que Jacksonville, qui gère l'espace aérien couvrant certaines parties de la Floride, de la Géorgie, de l'Alabama, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord, avait besoin de plus de personnel. La FAA a déclaré en mai qu'elle avait accepté "d'augmenter immédiatement le nombre d'employés autorisés au centre de Jacksonville."

Il a déclaré que le syndicat et la FAA avaient convenu d'un objectif de dotation en personnel du Jacksonville Center de 275 contrôleurs certifiés, mais qu'en date de la semaine dernière, il n'y avait que 205 contrôleurs certifiés. Ces chiffres ne comprennent pas les 50 stagiaires actuels.

Santa a déclaré que les récents retards dans l'espace aérien du Jacksonville Center étaient dus à un mauvais temps sans précédent, à une augmentation significative des lancements spatiaux commerciaux et aux défis opérationnels des compagnies aériennes, "mais les problèmes de personnel de la FAA sont également une pièce de ce puzzle complexe."