Le conseil de sécurité américain cite à comparaître l'équipage d'American Airlines dans le cadre de l'accident évité de justesse à New York.

Un Boeing 737-900 de Delta Air Lines s'est arrêté en toute sécurité le 13 janvier après que les contrôleurs aériens ont remarqué qu'un Boeing 777 d'American Airlines avait traversé une voie de circulation adjacente.

Le NTSB a déclaré que le vol American Airlines à destination de Londres avait traversé la piste sans l'autorisation du contrôle du trafic aérien, obligeant l'avion Delta à interrompre son décollage.

Le vol Delta, à destination de Saint-Domingue, en République Dominicaine, a interrompu son décollage et s'est arrêté à environ 500 pieds avant la voie de circulation. Au plus près, les deux avions se trouvaient à moins de 1 400 pieds l'un de l'autre.

Le NTSB a déclaré avoir tenté d'interroger l'équipage de conduite d'American Airlines à trois reprises, mais l'équipage a refusé d'être interrogé au motif que ses déclarations seraient enregistrées pour être transcrites.

Le NTSB a déclaré que les enregistrements des voix du cockpit de l'incident dans les deux avions ont été écrasés et n'ont pas été récupérés. Les enregistreurs de voix du cockpit écrasent automatiquement un enregistrement après deux heures, sauf si une décision a été prise pour le conserver.

Le NTSB a défendu la demande des entretiens enregistrés en disant que "la transcription du compte rendu de chaque membre de l'équipage de conduite sur les activités et la conversation qui ont conduit à l'incursion sur la piste est particulièrement importante en l'absence d'un enregistrement des voix du cockpit."

American Airlines a déclaré dans un courriel à Reuters qu'elle coopérait avec l'enquête du NTSB et a ajouté que "la sécurité de nos clients et des membres de notre équipe est notre priorité absolue."

L'Allied Pilots Association, qui représente 15 000 pilotes d'American Airlines, a déclaré dans un communiqué qu'elle s'inquiétait de la "récente insistance" du NTSB sur l'enregistrement électronique des entretiens avec l'équipage.

"Nous croyons fermement que l'introduction de dispositifs d'enregistrement électronique dans les entretiens avec les témoins est plus susceptible d'entraver le processus d'enquête que de l'améliorer", a déclaré le syndicat.

Il y avait 12 membres d'équipage et 137 passagers sur le vol d'American Airlines et six membres d'équipage et 153 passagers sur le vol de Delta.