Le syndicat des pilotes de Southwest soutient Boeing sur l'extension de la certification des MAX 7 et 10

Le syndicat représentant environ 10 000 pilotes de Southwest Airlines a déclaré vendredi à Reuters qu'il soutenait une initiative du Congrès visant à prolonger l'exemption des exigences en matière d'alerte dans le cockpit moderne pour les avions Boeing 737 MAX 7 et MAX 10.

Boeing dispose d'un délai de décembre pour obtenir l'approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les variantes 737 MAX 7 et 10, sinon il devra répondre à de nouvelles exigences en matière d'alertes de cockpit modernes qui pourraient retarder considérablement l'entrée en service de l'avion.

Le président de l'association des pilotes de Southwest Airlines, le capitaine Casey Murray, a déclaré dans une interview vendredi qu'il était logique d'avoir des alertes communes à toute la famille d'avions 737.

"Nous pensons que dans l'intérêt de la sécurité et de la communalité, il devrait être certifié selon les mêmes règles", a déclaré M. Murray, ajoutant qu'il soutient l'objectif de la législation visant à exiger que les futurs avions soient équipés de systèmes d'alerte modernes dans le cockpit.

Mercredi, l'Allied Pilots Association représentant 15 000 pilotes d'American Airlines a déclaré qu'elle s'opposait à l'extension pour les avions Boeing MAX.

American et Southwest volent tous deux avec le MAX 8. Southwest a commandé des avions MAX 7.

Boeing soutient qu'il est plus sûr d'avoir un seul système commun d'alerte dans le cockpit des 737. "Une expérience opérationnelle cohérente dans toute une famille d'avions est une meilleure pratique de l'industrie qui profite aux équipages de vol et au public volant en améliorant la sécurité et en réduisant les risques", a déclaré Boeing.

Les exigences ont été adoptées par le Congrès dans le cadre de la réforme de la certification votée après que deux crashs mortels de 737 MAX ont tué 346 personnes et conduit à la mise au sol de l'avion le plus performant pendant 20 mois.

Reuters

a rapporté

lundi que Boeing ne prévoit pas d'obtenir l'approbation réglementaire pour le MAX 10 avant l'été prochain, selon une lettre de la FAA.

La semaine dernière, le sénateur Roger Wicker, principal républicain de la commission du commerce, a proposé de prolonger jusqu'en septembre 2024 le délai accordé à Boeing pour obtenir l'approbation des nouvelles variantes et espère joindre cette proposition à un projet de loi annuel sur la défense.

L'Air Line Pilots Association, qui représente 65 000 pilotes de ligne en Amérique du Nord, n'a pas précisé vendredi si elle soutenait ou non cette prolongation. (Reportage de David Shepardson ; édition de Chris Reese et Nick Zieminski)