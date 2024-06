L'Association of Professional Flight Attendants (APFA), qui représente plus de 23 000 hôtesses et stewards américains, a déclaré mercredi qu'elle avait rejeté la dernière proposition d'American Airlines.

La compagnie aérienne avait offert à ses hôtesses et stewards une augmentation de salaire immédiate de 17%, avait déclaré le PDG Robert Isom plus tôt dans la journée. (Reportage d'Akanksha Khushi à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)