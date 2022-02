Leonardo et Vertical Aerospace font équipe pour le fuselage d'un avion électrique

Les deux groupes vont concevoir, tester et fabriquer un fuselage en carbone composite pour au moins six avions de certification, avec la possibilité d'étendre à la production de 2 000 jets par an si le VX4 entièrement électrique est certifié avec succès, ont-ils précisé.

L'accord pourrait fournir un nouveau flux de commandes pour la division Aerostructures de Leonardo, dont les usines du sud de l'Italie ont souffert d'une forte baisse des commandes de Boeing et d'Airbus dans le contexte de la pandémie.

"Nous allons concentrer nos activités VX4 dans notre usine de Grottaglie", a déclaré Giancarlo Schisano, directeur général de la division Aerostructures de Leonardo.

L'usine des Pouilles produit normalement des fuselages pour les jets Boeing 787.

Vertical a reçu des commandes préliminaires pour son VX4 à quatre passagers et zéro émission pour un maximum de 1 350 avions pour une valeur de 5,4 milliards de dollars de la part de plusieurs groupes dont American Airlines, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.