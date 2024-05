L'administration américaine chargée de la sécurité des transports (TSA) a déclaré avoir contrôlé 2,95 millions de passagers aériens vendredi, soit le nombre le plus élevé jamais atteint en une seule journée.

Ce record coïncide avec le week-end du Memorial Day, qui marque le début de la saison estivale aux États-Unis. La semaine dernière, un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a prévu un nombre record de voyages d'été, les compagnies aériennes devant transporter 271 millions de passagers, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l'année dernière.

La TSA a déclaré que les voyages de vendredi ont battu un record établi en novembre avec près de 2,91 millions de passagers aériens contrôlés. Cinq des dix journées de voyage les plus chargées ont eu lieu depuis le 16 mai, a indiqué l'agence.

Airlines for America a déclaré que les transporteurs américains prévoyaient d'effectuer plus de 26 000 vols quotidiens cet été, soit près de 1 400 de plus qu'en 2023 (5,6 %), année au cours de laquelle ils avaient transporté 255 millions de passagers. Les prévisions pour la saison estivale s'étendent du 1er juin au 31 août.

American Airlines a déclaré qu'elle augmenterait ses vols de 10 % cet été et qu'elle s'attendait à une hausse de 10 % du nombre de passagers pendant la période du Memorial Day, du 23 mai au 28 mai, soit près de 3,9 millions de passagers sur 36 000 vols.

United Airlines prévoit d'accueillir 3 millions de voyageurs au cours de la période du Memorial Day, soit une hausse de près de 10 % et le nombre le plus élevé jamais enregistré au cours de cette période.

Delta Air Lines s'attend à une augmentation de 5 % du nombre de passagers pendant le week-end du Memorial Day, soit près de 3 millions de passagers entre le 23 et le 27 mai.

Ces prévisions interviennent alors que l'administration fédérale de l'aviation s'efforce de remédier à la pénurie persistante de contrôleurs aériens. Certaines compagnies aériennes ont volontairement réduit les vols à destination de New York l'été dernier pour résoudre les problèmes de congestion et ont soulevé de nouvelles inquiétudes quant au manque de contrôleurs.

Les compagnies aériennes peuvent perdre leurs créneaux de décollage et d'atterrissage dans les aéroports encombrés si elles ne les utilisent pas suffisamment.

La FAA a prolongé jusqu'en octobre les réductions de ces exigences minimales de vol dans les aéroports de la région de New York en raison de problèmes de personnel, et les principales compagnies aériennes ont demandé le mois dernier que ces réductions soient prolongées jusqu'en octobre 2025.