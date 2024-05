Le département du Trésor américain a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'organiser une série de ventes aux enchères pour vendre les bons de souscription d'actions de compagnies aériennes américaines qu'il a reçus après que le Congrès a approuvé une aide de 54 milliards de dollars aux transporteurs aériens dans le cadre du programme COVID-19 en 2020 et 2021.

Sur les 54 milliards de dollars accordés, les compagnies aériennes devaient rembourser 14 milliards de dollars. Le Trésor a reçu des bons de souscription d'actions au prix de l'action au moment de l'octroi de l'aide gouvernementale. Les compagnies aériennes qui acceptent l'aide du gouvernement n'ont pas le droit de procéder à des licenciements ou à des arrêts de travail et sont soumises à des limites sur la rémunération des dirigeants et à des interdictions sur les rachats d'actions et les dividendes, qui expirent en septembre 2022.

American Airlines a reçu 12,6 milliards de dollars d'aide gouvernementale, suivie par Delta Air Lines qui a reçu 11,9 milliards de dollars, United Airlines qui a reçu 10,9 milliards de dollars et Southwest Airlines qui a reçu 7,2 milliards de dollars.

Le Congrès a approuvé une aide de 54 milliards de dollars en trois fois, couvrant la majeure partie des coûts salariaux des compagnies aériennes américaines pendant 18 mois.

Le gouvernement américain a également accordé 25 milliards de dollars de prêts à faible coût aux compagnies aériennes. Les bons de souscription valaient environ 357 millions de dollars en mai 2022, selon un projet de rapport du Congrès vu par Reuters. Le Trésor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la valeur actuelle.

Delta a refusé de commenter. Les autres grandes compagnies aériennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les ventes aux enchères devraient débuter dans la semaine du 3 juin, a indiqué le Trésor.

L'aide à l'aviation de nombreux autres pays exigeait un pourcentage plus élevé de remboursement des fonds, tandis que d'autres industries américaines ne bénéficiaient pas du même soutien financier de la part du gouvernement. Les compagnies aériennes américaines ont rejeté les conditions que certains législateurs voulaient ajouter, comme la réduction des émissions de carbone.

La crise du COVID a entraîné un effondrement historique de la demande de transport aérien : le nombre de passagers aériens aux États-Unis a chuté de 60 % en 2020 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 1984, soit une baisse de plus de 550 millions de passagers, alors que les compagnies aériennes réduisaient leurs coûts et s'efforçaient de survivre.

Depuis, les voyages aériens ont retrouvé leur niveau d'avant la crise du COVID et pourraient atteindre un nouveau record cette année.