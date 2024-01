Les annulations de vols aux États-Unis ont atteint en 2023 leur taux le plus bas depuis au moins dix ans, a indiqué mercredi le ministère américain des Transports, après une série d'années difficiles pour le transport aérien.

Il y a eu 16,3 millions de vols aux États-Unis en 2023 et un taux d'annulation inférieur à 1,2 %, le plus bas depuis au moins 2013, a déclaré l'USDOT, ajoutant que c'était encore mieux pendant les vacances.

Le taux d'annulation pour la période allant du 17 décembre 2023 au 1er janvier 2024 était de 0,8 %, malgré un nombre record de passagers, a précisé le ministère.

Ce chiffre est bien inférieur au taux d'annulation de 8,2 % de la dernière période de vacances, qui incluait l'effondrement de Southwest Airlines qui a perturbé 2 millions de passagers et entraîné une pénalité civile record de 140 millions de dollars le mois dernier.

"Nous avons beaucoup insisté auprès des compagnies aériennes", a déclaré mercredi le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, sur la chaîne CNBC. "Nous avons insisté sur la nécessité d'établir des horaires réalistes.

Le mois dernier, M. Buttigieg a déclaré qu'il souhaitait que les taux de retard des vols diminuent encore. L'administration Biden prévoit de proposer des règles visant à rendre obligatoire l'indemnisation des retards importants ou des annulations imputables aux transporteurs.

Airlines for America, qui représente American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest et d'autres compagnies, a déclaré qu'en décembre, les compagnies aériennes américaines avaient un taux de ponctualité de 83,7 % et un taux de remplissage de 99,6 %.

"C'est le résultat direct du travail ciblé et dévoué que nos transporteurs effectuent depuis plus d'un an, notamment en recrutant de manière agressive, en ajustant les horaires et en investissant dans de nouvelles technologies", a déclaré mercredi le groupe industriel.

Vendredi, le groupe a exhorté l'USDOT et la Federal Aviation Administration à faire davantage pour remédier à l'impact des avions privés et des pénuries de personnel des contrôleurs aériens sur les retards et les annulations de vols.

En juin, un rapport d'un organisme de surveillance gouvernemental a indiqué que les principales installations étaient confrontées à d'importants problèmes de personnel, ce qui présente des risques pour les opérations de trafic aérien. Dans de nombreuses installations, les contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours pour pallier la pénurie. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction d'Alexander Smith)