Airlines for America, qui représente American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et d'autres, a également demandé à la FAA de réviser une proposition de directive de sécurité 5G "pour refléter les réalités techniques et la poursuite de l'exploitation en toute sécurité de nombreux avions". Le groupe a averti qu'un "nombre important d'avions" des flottes américaines ne seront pas modifiés d'ici juillet et que, sans changements, cela pourrait "limiter sévèrement les opérations."