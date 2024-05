Le groupe professionnel des principales compagnies aériennes américaines a exhorté mardi le gouvernement à agir rapidement pour remédier à la pénurie de contrôleurs aériens qui sévit depuis longtemps, en prévision de la saison estivale très chargée, mais le chef de l'administration fédérale de l'aviation a accusé le groupe d'essayer de se défausser de la responsabilité des retards de vols.

Nick Calio, directeur d'Airlines for America, dont les membres comprennent American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines, a déclaré que la pénurie de personnel "a un impact direct sur les opérations des compagnies aériennes et le public voyageur".

L'administratrice adjointe de la FAA, Katie Thomson, a rejeté les critiques, déclarant que l'agence s'efforçait d'augmenter le nombre d'embauches et qu'elle "se concentrait sur la sécurité des passagers aériens". Plutôt que de financer des coups de pub, nous serions heureux d'être soutenus dans un effort sérieux pour aider à recruter plus de contrôleurs".

M. Thomson a ajouté que "les données propres à l'industrie montrent que les conditions météorologiques et les problèmes des compagnies aériennes sont à l'origine de bien plus de retards que la capacité de contrôle du trafic aérien". La FAA estime que les retards liés aux problèmes de personnel et de maintenance des compagnies aériennes constituent un problème plus important.

En mars, l'administration du président Joe Biden a déclaré qu'elle demandait au Congrès de financer l'embauche de 2 000 contrôleurs aériens supplémentaires au cours de l'exercice budgétaire 2025, à la suite d'une série d'incidents évités de justesse.

Au cours des trois dernières années, les compagnies aériennes et l'administration se sont opposées sur une série de questions, notamment les fusions, les règles de consommation et les sièges pour les familles.

Mardi, M. Calio a réitéré ses appels à l'action, déclarant qu'il était "grand temps" pour le secrétaire aux transports Pete Buttigieg et l'administrateur de la FAA Mike Whitaker de "prendre des mesures pour résoudre cette crise et augmenter les effectifs".

La pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols. Dans de nombreuses installations, les contrôleurs font des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours pour pallier le manque de personnel. La FAA demande 43 millions de dollars pour accélérer l'embauche et la formation des contrôleurs.

Les problèmes de personnel ont contraint la FAA à prolonger jusqu'en octobre 2024 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York, ce qui permet aux compagnies aériennes d'effectuer moins de vols sans perdre de créneaux de décollage et d'atterrissage. Les compagnies aériennes ont demandé que cette dérogation soit prolongée d'un an.

En novembre, un rapport indépendant a appelé à une "action urgente" pour renforcer la FAA, affirmant que l'agence a été "invitée à faire plus avec moins dans un système déjà mis à rude épreuve". Ce mois-ci, M. Whitaker a accepté de retarder les nouvelles exigences en matière de repos pour les contrôleurs, suite aux objections des syndicats.

En juin 2023, un rapport de l'inspecteur général du ministère des transports des États-Unis (USDOT) a révélé que les installations critiques du trafic aérien souffraient d'un manque important de personnel, ce qui présentait des risques pour les opérations de trafic aérien.