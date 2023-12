Un groupe représentant les principales compagnies aériennes a demandé vendredi aux responsables des transports américains de faire davantage pour remédier à l'impact des avions privés et du manque de personnel des contrôleurs aériens sur les retards et les annulations de vols pendant les vacances.

Airlines for America, un groupe représentant American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines et d'autres, a exhorté le secrétaire aux transports Pete Buttigieg et le chef de la Federal Aviation Administration (FAA) Michael Whitaker à "prendre toutes les mesures possibles pour trouver un équilibre approprié entre le trafic aérien commercial et privé dans le but de minimiser les retards et les annulations pour le public voyageur".

Dans une lettre, le groupe a également demandé que "toutes les mesures possibles soient prises pour éviter d'avoir à recruter du personnel supplémentaire, en particulier dans les centres à fort trafic" pour le contrôle du trafic aérien.

Les porte-parole de MM. Buttigieg et Whitaker n'ont pas fait de commentaires immédiats, mais tous deux ont fait de l'augmentation des effectifs du contrôle aérien une priorité.

En septembre, la FAA a prolongé jusqu'en octobre 2024 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York, en invoquant le manque de personnel. Les effectifs du contrôle d'approche radar de l'aérogare de New York ne représentent que 54 % des niveaux recommandés.

Un rapport d'un organisme de surveillance gouvernemental a indiqué en juin que les installations critiques de trafic aérien sont confrontées à d'importantes difficultés en matière de personnel, ce qui présente des risques pour les opérations de trafic aérien. Dans de nombreuses installations, les contrôleurs font des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine pour pallier la pénurie.